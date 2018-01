Palmeiras volta ao Pacaembu, onde já festejou 13 títulos

O Palmeiras deverá ficar um mês longe do Allianz Parque, sua casa e onde tem levado milhares de torcedores em todas as partidas. Nas próximas semanas, o estádio será utilizado pela construtora Wtorre para dois shows musicais. No dia 19, o cantor Rod Stewart vai se apresentar no anfiteatro, localizado atrás de um dos gols. No dia 24, a cantora Katy Perry fará uma apresentação internacional. Nesse período, o Palmeiras deve atuar somente no Pacaembu.

Embora a equipe já saiba de antemão que irá sentir saudades do Allianz Parque, a velha arena tem presença importante na história do Palmeiras. Dono de 13 títulos oficiais no Pacaembu, o Palmeiras é o clube que mais vezes conquistou taças no palco do jogo contra o Grêmio, neste sábado, às 18h30. Embora sempre tenha sido a casa do Corinthians, o Palmeiras mandou muitas partidas no estádio Paulo Machado de Carvalho.

A maior parte das conquistas está situada nos anos 1940, 1950 e 1960. Os maiores títulos conquistados pelos palmeirenses no Pacaembu nesse período foram os campeonatos nacionais de 1960 (ainda como Taça Brasil) e 1967 (então Torneio Roberto Gomes Pedrosa). O Palmeiras também foi sete vezes campeão do Campeonato Paulista e três do extinto Torneio Rio-São Paulo no Pacaembu.

Recentemente, o motivo de maior alegria foi a conquista do Campeonato Brasileiro - os dois jogos contra o Corinthians foram realizados no Pacaembu. Para a torcida, a distância do Allianz Parque e do Pacaembu muda pouca coisa. O Paulo Machado de Carvalho é atendido pelas estacões de Metrô Barra Funda e Clínicas, além das linhas de ônibus que passam pelo bairro. A diferença, claro, está no conforto e na capacidade de público. O Pacaembu é usado por até 37 mil pessoas. A PM geralmente libera 30 mil apenas. E não há o conforto do Allianz.

VEJA OS TÍTULOS DO PALMEIRAS NO PACAEMBU

Campeonato Brasileiro (1994)

Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967)

Taça Brasil (1960)

Torneio Rio-São Paulo (1951, 1965 e 1993)

Campeonato Paulista (1940, 1942, 1944, 1950, 1959, 1963 e 1972)