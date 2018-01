Palmeiras joga de olho em Pedrinho O técnico Jair Picerni não esconde: sua principal atenção na partida do Palmeiras contra o Santa Cruz, neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, estará no meia Pedrinho. ?Ele é uma preocupação neste jogo. Pretendo testá-lo durante um tempo de jogo para saber a sua reação?, disse o treinador que, mesmo escalando um time misto para a partida ? já que o time já garantiu classificação para a fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro ? não quer saber de corpo mole. No sábado, Pedrinho completa sua oitava semana fora dos jogos e Picerni afirma que quer ver como o meia, que sofreu uma contusão na coxa, seguida de outra próximo do joelho da perna direita, poderá ser aproveitado. ?Quero ver como ele está tecnicamente.? O jogador preferiu não mostrar ansiedade. ?Não quero ser um problema. Quero ajudar e por isso acho que não é hora de reivindicar posição?, disse Pedrinho. O jogador diz não estar preocupado com sua situação física, apesar de admitir falta de ritmo de jogo e afirma que, se for possível, deve gerenciar seus dois cartões amarelos para entrar ?zerado? no quadrangular final. Com Adãozinho e Diego Souza poupados por também estarem pendurados, mais Marcos, Marcinho e Elson também de fora e os laterais Lúcio e Daniel Martins suspensos (o segundo tomou cartão vermelho), o time terá uma formação agressiva 3-4-1-2. Sérgio estará no gol atrás do trio Daniel, Leonardo e Correia. No meio, Baiano, Magrão, Fábio Gomes e Marquinhos completam o grupo que terá Edmílson e Thiago Gentil se revezando na armação e no ataque com Vágner, que não quis saber de folga e quer aproveitar a oportunidade para garantir a artilharia do campeonato.