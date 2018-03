Palmeiras joga para garantir vaga e melhor campanha do Paulista

Dois objetivos motivam o Palmeiras para a partida com o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. O time do técnico Roger Machado joga com grande vantagem para confirmar a classificação à semifinal do Campeonato Paulista e em busca de uma vitória para garantir a melhor campanha geral e a vantagem de poder decidir em casa nas etapas seguintes.

Os 3 a 0 aplicados no confronto de ida, sábado, em Novo Horizonte, não deixaram o time acomodado. Roger cobrou empenho do elenco nos últimos dias e até realizaria um treino fechado na véspera. O temporal desta terça-feira em São Paulo alagou os campos da Academia de Futebol e forçou o cancelamento da atividade.

O problema com a chuva impediu o Palmeiras de fazer um trabalho específico para o jogo. O elenco passou a tarde na musculação. O contratempo mantém o suspense na escalação, principalmente na definição do ataque. Borja está com a seleção colombiana e deve dar lugar a Willian. A mudança abre espaço para Keno assumir a titularidade na ala direita. No gol, com Jailson suspenso, Fernando Prass deve ganhar chance novamente.

Se confirmar o favoritismo e derrotar pela segunda vez o Novorizontino, o Palmeiras assegura a melhor campanha geral do Estadual. O feito garante a vantagem de jogar como mandante a segunda partida de uma possível semifinal e também de uma decisão, pois o clube não poderá mais ser alcançado por nenhum outro adversário. "Temos algumas metas traçadas. Não podemos perder pontos, que é para ter esse objetivo de fazer o último jogo no Allianz Parque", disse o zagueiro Antônio Carlos.

No Novorizontino, o discurso é de manter a esperança. "Trata-se de uma partida com uma repercussão gigantesca, de exposição em nível nacional, o que deve ser muito bom para todos. Por isso, continuamos motivados e mobilizados. Fizemos um excelente campeonato até aqui, e queremos continuar fazendo história na competição", afirmou o técnico Doriva. Até a noite desta terça-feira o clube havia vendido 24 mil ingressos para a partida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo; Bruni Henrique, Lucas Lima, Keno e Dudu; Willian. Técnico: Roger Machado.

NOVORIZONTINO: Oliveira; Tony, Anderson Salles, Éder e Tallyson; Adilson Goiano, Lucas e Jean Carlos; Cléo Silva, Alisson Safira e Juninho. Técnico: Doriva.

Juiz: Vinícius Furlan

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 21h45

TV: Globo