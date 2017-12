Palmeiras joga para voltar à elite Hoje não tem desculpa. O Palmeiras depende apenas da própria competência para garantir não só o retorno à primeira divisão do futebol nacional, depois de mais de um ano de espera, como o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta vencer o Sport, às 21h40, no estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns. Mas o técnico Jair Picerni e os jogadores sabem que, na prática, a tarefa não vai ser nada fácil. O adversário, apesar de alguns desfalques, foi o único time a vencê-los no Palestra Itália e há o temor de que as más condições do gramado e da iluminação do local da partida possam prejudicar a qualidade do futebol. "Mas isso não quer dizer que o Palmeiras não tenha condições de vencer o Sport", disse o goleiro Marcos. A equipe tem duas preocupações e um desfalque certo. O goleiro Marcos sentiu o músculo adutor da coxa, mas treinou na sexta-feira e está confirmado, assim como o meia Diego Souza, que na quinta-feira ainda sentia dores no tornozelo direito. Com isso, a única mudança no grupo que venceu o Marília por 2 a 0 será a ausência do volante Marcinho, suspenso, que dá lugar a Adãozinho. O meia Pedrinho, recuperado de contusão, e o volante Correia são opções para Picerni do banco de reservas durante a partida. As expectativas do time estão nos dois extremos. A defesa formada pelo goleiro Marcos mais o trio Leonardo, Glauber e Adãozinho, vai lutar para não tomar gols na quarta partida consecutiva, já que o time precisa de apenas um empate para garantir a promoção à primeira divisão. Na outra ponta, o atacante Vágner Love tenta, com a ajuda de Edmílson, desencantar após três jogos sem marcar. Com mais um gol, o jogador se igualará ao atual artilheiro da Série B, Waldomiro, do Remo.