Palmeiras joga pouco mas vence em casa O Palmeiras não precisou jogar muito para vencer o Joinville por 2 a 1 neste sábado no Parque Antártica. Desde os minutos iniciais, a diferença técnica entre as duas equipes ficou clara, e nem o esquema 5-3-2 implantado pelo técnico Arnaldo Lira, do time catarinense, equilibrou as ações. O Palmeiras só foi pressionado no final, mas uma defesa milagrosa de Marcos aos 44 minutos após um chute de Jorge Mutt garantiu o resultado. "Acho que o time deveria ter pegado mais especialmente no segundo tempo, mas vamos comemorar a vitória", disse Marcos. Com menos de um minuto, o time paulista teve a primeira chance para marcar com Muñoz, mas o goleiro Marcelo Flores espalmou a bola para escanteio. Dois minutos depois, Magrão fez grande jogada individual pela direita e cruzou para Lúcio, que acertou um voleio e abriu o placar. O gol tranqüilizou o Palmeiras, que animava o grande público que compareceu ao Palestra Itália tocando a bola com consciência. O lado esquerdo da equipe funcionou bem apenas no primeiro tempo, onde Lúcio teve liberdade para descer. Na armação, Magrão chamou o jogo e compensou a sonolência de Diego Souza. Marcinho e Adãozinho guardavam posição à frente da área, liberando os laterais para atacar. O Joinville só incomodou na etapa inicial graças à voluntariedade de Didi, atacante que teve uma passagem discreta pelo Corinthians em 1998. Aos 11 minutos, criou a primeira chance da equipe arriscando de fora da área, mas a bola saiu à direita de Marcos. Depois, só foi notado quando teve um gol equivocadamente anulado pelo árbitro mineiro Rogério da Costa, que alegou impedimento. No entanto, os lances não chegaram a colocar em risco o domínio palmeirense. A equipe chegava com facilidade à área do adversário e foi desperdiçando chances seguidas. A primeira com Diego Souza aos 19 minutos, que dentro da área e sem marcação, chutou à esquerda de Marcelo. Vágner, 17 minutos depois, também perdeu o gol. As primeiras vaias começavam a ser ensaiadas no Palestra quando o próprio Vágner marcou o segundo gol aos 44 minutos, após receber de Magrão dentro da área. A descer para o intervalo, a revolta pela anulação do gol de Didi ficou evidente. "O árbitro tem que apitar para os dois lados", reclamou o lateral Zé Carlos. "Infelizmente o futebol brasileiro não é sério", completou o técnico Arnaldo Lira. O segundo tempo foi ainda pior que o primeiro. O Palmeiras, embora não tenha recuado para garantir o resultado, abusou dos toques laterais e irritou a torcida. Por isso, quase deixou escapar os três pontos. Aos 36 minutos, Didi marcou de cabeça o gol do Joinville. Mas o sofrimento estava só começando. Oito minutos depois, Jorge Mutt perdeu a grande chance de empatar após receber na área e acertar a trave de Marcos.