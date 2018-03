Palmeiras joga pressionado no Recife O técnico Jair Picerni sabe que a partida deste sábado contra o Náutico, às 20h30, no Recife, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é decisiva para a sua continuidade no Palmeiras. O descontentamento de boa parte dos conselheiros que reelegeram o presidente Mustafá Contursi vem aumentando, especialmente após o empate de sábado passado contra o América-RN, em São Paulo. A pressão pode se tornar insuportável em caso de derrota, que deixaria a equipe muito distante das primeiras colocações - afinal, foram dois empates até agora na Série B. Alertado sobre a agitação dos bastidores do Parque Antártica, Picerni, que ganhou a queda-de-braço com Zinho, foi enfático. ?Chegou o momento de reverter a situação. Temos que ganhar de qualquer jeito. Perdemos pontos preciosos nas últimas rodadas, dois deles em casa, e para levar o Palmeiras de volta à primeira divisão não podemos mais tropeçar.? Embora tente passar tranqüilidade durante as entrevistas, o treinador está com medo. O volante Magrão e o goleiro Marcos são seus únicos pontos de apoio dentro de um elenco que mal se conhece, e que esta semana foi obrigado a se reunir para um churrasco de confraternização em Jarinu. Outra preocupação está na falta de experiência do time, um reflexo do desinteresse de Mustafá na contratação de nomes de peso. Dos 11 titulares que entrarão em campo neste sábado, seis têm menos de 23 anos (os atacantes Vágner, Thiago Gentil e Edmílson, os volantes Marcinho e Fábio Gomes e o volante/zagueiro Alceu). ?Não me venham tentar comparar o Santos campeão ano passado com um time de garotos com o nosso. Tratam-se de divisões e situações diferentes. O Santos não jogava pressionado. Nós jogamos. Sempre é importante mesclar experiência e juventude em busca do equilíbrio. Vou seguir com esse grupo, que tem qualidade e está subindo de produção?, explicou Picerni. Os jovens fazem de tudo para obedecer o treinador. ?Já que os ?velhos? nos deram chance, vou encará-la como se fosse um prato de comida?, afirmou Edmílson, de 20 anos, que, em Recife, será o quarto homem de meio-de-campo. ?O importante é entrar em campo, independentemente da posição?, completou o volante Alceu, que comemorou 19 anos na quarta-feira e jogará improvisado na zaga. Recuperado de uma contusão no braço direito, Magrão entende que a superação será decisiva para vencer o Náutico. ?Essa é a palavra chave, principalmente porque nos últimos três meses o time foi muito alterado. Tomara que os jovens ajudem, eles que, normalmente, têm muita força física e vontade de vencer.? O volante adverte que a qualidade técnica faz muita diferença em competições equilibradas como a Série B. ?Vontade é importante, mas não decide. Tenho que reconhecer que depois dos dois empates nas rodadas iniciais um novo empate amanhã será ruim?, avaliou Magrão.