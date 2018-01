Palmeiras: Juninho só depende de exame Só os exames médicos separam o meia Juninho Paulista do Palmeiras. Segundo o assessor da presidência, Antônio Carlos Corcione, o jogador já chegou a um acordo com o clube e nesta terça-feira faz exames médicos. Se aprovado, será apresentado oficialmente como reforço do time para o Campeonato Brasileiro e possivelmente a segunda fase da Taça Libertadores da América, quando poderá ser inscrito. Segundo o médico Vinícius Martins, o jogador - que chegou nesta segunda-feira ao Brasil depois de conseguir a liberação do Celtic, da Escócia - vai na manhã desta terça ao Hospital do Coração para fazer os exames médicos de rotina. Caso não apresente nenhum problema, Juninho Paulista será a primeira grande contratação da gestão do presidente Affonso Della Mônica Netto. A expectativa da diretoria do Palmeiras é trazer outros reforços para o time comandado por Candinho, que está concentrado em Itu (SP). Corcione estava nesta segunda em Buenos Aires, na Argentina, o que pode ser indicativo de que o clube pode trazer um reforço estrangeiro para o restante da temporada. O próximo jogo do Palmeiras será domingo, contra o Rio Branco, pelo Campeonato Paulista e Candinho tem chances de contar com o time completo para a partida. Segundo Vinícius Martins, o atacante Warley, que teve o olho machucado na partida contra a Ponte Preta, voltou a enxergar e foi liberado. O também atacante Ricardinho, mais o volante Magrão, que estavam afastados do time com problemas na coxa deverão estar recuperados até o jogo em Americana. O centroavante Osmar faz tratamento de fortalecimento muscular após contusão na coxa e deve ser liberado durante a semana para treinos. A única dúvida para domingo é o meia Pedrinho, que sofreu uma fratura no terceiro metatarso e segue recuperação. Mas outra possibilidade é que Candinho aproveite os últimos jogos do Estadual para testar alguns jogadores da categoria de base. Contra a Ponte, o volante Francis teve sua oportunidade e, dos jovens destaques palmeirenses, o atleta com maiores chances de ganhar uma oportunidade no time é o meia Léo.