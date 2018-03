Palmeiras: Kléber não vai enfrentar o Internacional

Está confirmado: Kléber não entra em campo neste domingo. Um dia depois de ter sido expulso do treino do Palmeiras por causa de uma entrada dura no zagueiro reserva Maurício, que saiu de campo mancando e chorando muito. Quem deve ganhar um lugar no time que enfrenta o Internacional, no Estádio Palestra Itália neste domingo, pelo Brasileirão, é Lenny. Veja também: Classificação Calendário / Resultados "Tem que treinar duro, mas também tem de respeitar o companheiro de equipe. Pode ser quem for, o Marcos, ou Valdivia, mas tem de saber preservar o companheiro", bronqueou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Apesar da eliminação da Copa do Brasil pelo Sport, dias depois de ter sido campeão paulista, e da agressão de Kléber sobre Maurício, o atacante Denilson negou que o ambiente no Palmeiras esteja tenso. "O ambiente é sensacional, muito bom para um grupo. O que aconteceu [com Kleber] é normal no mundo do futebol", disse. "Quando acontece algo assim comigo, procuro esquecer logo. Deixo o que acontece no campo, apenas dentro do campo". Assim, o time titular do Palmeiras para a partida deve ser: Marcos; Élder Granja, David, Henrique e Leandro; Pierre, Martinez, Valdivia e Denílson; Lenny e Alex Mineiro. Atualizado às 20h59 para acréscimo de informações