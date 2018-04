Palmeiras lamenta as chances perdidas Apesar do 0 a 0 com a Ponte Preta e das chances de gol perdidas pelo seu time, principalmente no segundo tempo, o técnico Estevam Soares gostou da atuação do Palmeiras, nesta quarta-feira, em Campinas. Na sua opinião, os jogadores mostraram o espírito de luta que ele quer ver. "Nosso time brigou por cada espaço do campo como se fosse um território de guerra. É com esta disposição que precisamos jogar todos os jogos, independente de quem é o adversário", disse Estevam. Ele achou que o Palmeiras poderia ter vencido, principalmente depois da expulsão do zagueiro Luís Carlos, da Ponte. "Por isso tirei o Correa para a entrada do Renaldo, para ganharmos mais um homem lá na frente. Foi uma pena não aproveitarmos as chances de gols", revelou o técnico, ignorando até a bronca de Correa, que não escondeu sua insatisfação por ser substituído. Correa, inclusive, levou o terceiro cartão amarelo, assimo como o zagueiro Leonardo, e terá que cumprir suspensão no próximo jogo do Palmeiras: contra o Cruzeiro, dia 8 de setembro, no Palestra Itália. O volante Magrão sintetizou bem o sentimento geral dos jogadores do Palmeiras, após o empate: "Não podemos perder tantos gols assim. Tivemos tudo para vencer e olha que não é fácil bater na Ponte aqui dentro". Do lado da Ponte, uma certa decepção pelo novo empate em casa. Na última rodada, o time já tinha ficado no 1 a 1 com o Atlético-MG. "O resultado acabou sendo justo. Os dois times priorizaram a marcação e, desta vez, não tivemos força e velocidade no ataque", reconheceu o técnico Nenê Santana. Para o próximo jogo, dia 9, contra o Grêmio, em Porto Alegre, a Ponte não terá dois jogadores: o zagueiro Luís Carlos, expulso, e o lateral-esquerdo Bill, que recebeu o terceiro cartão amarelo.