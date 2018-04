Palmeiras lamenta as chances perdidas "Posso resumir a partida em uma frase: o Palmeiras jogou e o Santos ganhou." Assim o técnico Estevam Soares definiu a derrota para o Santos e tentou mostrar que o clima no Palmeiras não é ruim, apesar da seqüência de cinco rodadas sem triunfos - além da queda no clássico, foram empates com Vitória e Ponte Preta e derrotas para Corinthians e Cruzeiro. Para o treinador, o seu time cumpriu bem a proposta tática, mas falhou ao permitir que o rival construísse o resultado. "Fizemos 40 minutos de boa marcação, mas em dois descuidos, tomamos gols bobos", comentou Estevam. "Temos de enaltecer o Santos, mas não podemos esquecer o poderio do Palmeiras." O que deixou Estevam incomodado foram as chances de gols perdidas. "Tivemos uma cabeçada do Gabriel na trave, o Osmar perdeu um gol feito e o Nen, que é um zagueiro artilheiro, subiu livre de cabeça e não conseguiu marcar", lembrou. "Perdemos quatro, cinco chances, mas o futebol é assim mesmo. O Santos foi mais competente." Diante da série de maus resultados, Estevam Soares disse que ainda não pensa em brigar por uma vaga na Copa Libertadores, muito menos na liderança do Campeonato Brasileiro. Seu primeiro objetivo, agora, é recuperar a confiança dos jogadores. "Não tem como negar que vivemos uma crise por causa dos cinco jogos sem vencer", admitiu. "O que temos de fazer é buscar uma vitória, porque assim a confiança e o alto-astral voltam para os jogadores." A seu favor, o treinador terá a semana sem jogos. Considera o período fundamental para corrigir os erros que enxergou na equipe e recuperar a auto-estima do grupo. "Com uma semana para trabalhar, teremos condições de arrumar as falhas. Vamos aproveitar o bom rendimento que temos fora de casa para ganharmos os pontos que perdemos", prometeu Estevam. "Hoje o astral está difícil, é inegável. Mas é preciso ter paciência. Pelo grupo que temos, a vitória não vai demorar para vir." Dentro do trabalho de recuperação do elenco, a comissão técnica resolveu dar folga para os jogadores até terça-feira pela manhã, quando a equipe se reapresenta, na Academia de Futebol. Autor do gol do Palmeiras deste domingo, o atacante Osmar, que em sete jogos pelo Brasileirão fez gols em cinco partidas, acredita que, pelo futebol que o Palmeiras mostrou, tem todas as condições de reagir na competição. "Não podemos abaixar a cabeça. O campeonato não acabou ainda. Faltam 16 rodadas e temos todas as condições de brigar", comentou. "Infelizmente perdi aquele gol no começo do segundo tempo (logo a um minuto) mas não podemos mais lamentar." Para enfrentar o Coritiba, domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o zagueiro Gabriel, que recebeu o terceiro cartão amarelo, será o desfalque do time. Seu substituto deve ser Daniel Silva, o mesmo defensor que chegou a ser vice-campeão da Libertadores pelo São Caetano e que, em razão de uma contusão no joelho, ficou fora da equipe por vários meses. O meia Pedrinho, que cumpriu suspensão contra o Santos, estará à disposição.