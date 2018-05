Palmeiras lança brasão oficial para o centenário

SÃO PAULO - Como parte das festividades pelo seu centenário, comemorado neste ano, o Palmeiras lançou nesta sexta-feira um brasão para representar os 100 anos de existência do clube. A parte central da imagem remete à história palmeirense, unindo o escudo do Palestra Itália com o atual símbolo da equipe.

Os escudos representam no brasão os dois zeros para formar o número 100, numa alusão ao centenário. O número 1 é estilizado, originado da letra I presente no escudo do Palestra Itália, nome do clune antes de mudá-lo para Palmeiras por causa da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Na parte de cima do brasão, além da sigla SEP (Sociedade Esportiva Palmeiras), há uma frase em latim: vincit qui se vincit, que significa "vence quem se vence".

O Palmeiras começa, dessa forma, a esquentar a festa que pretende fazer para completar os 100 anos, exatamente no dia 26 de agosto de 1914.

Abaixo do número 100 no brasão há uma flâmula com os anos 1914 e 2014, simbolizando a fundação e o ano em que o clube completa 100 anos de vida, além do dia e mês da fundação do clube em algarismos romanos (XXVI | VIII). Como suporte para todo o brasão, há uma coroa de louros, símbolo das vitórias alcançadas ao longo da história.

A grande entrega desse centenário é mesmo o novo estádio que o clube está erguendo no lugar no antigo Palestra Itália. A Allianz Parque, novo nome da arena, trabalha com a previsão de ter suas obras finalizadas em junho. Há muitas coisas ainda para serem feitas, no entanto. Neste ano também o clube voltou para a primeira divisão e seu torcedor espera festejar a data com alguma conquista.