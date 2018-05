Palmeiras lança nova camisa dois e tem a volta do escudo ao peito

A nova camisa dois do Palmeiras foi revelada nesta quarta-feira. O uniforme branco, fabricado pela Adidas, tem detalhes em verde no ombro e uma listra no mesmo tom na alura do peito. A peça começará a ser vendida na quinta-feira, pelo valor de R$ 249,99 (masculino) e R$ 229,99 (feminino e infantil).

+ Presidente do Palmeiras é denunciado por entrevista

+ Adysson ganha cadeira com seu nome na arena

Assim como a camisa principal, a principal novidade é o retorno do distintivo oficial do Palmeiras ao peito, além da estrela vermelha pela conquista da Copa Rio de 1951. "Com o retorno do distintivo oficial do Palmeiras e a estrela vermelha representando a conquista do mundial de 1951, esta camisa carrega no peito a herança histórica centenária do Alviverde", disse o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

"Em contraste com a camisa principal do Palmeiras para esse ano, que tem um design todo verde escuro, a segunda camisa veio predominantemente branca, apenas com alguns detalhes em verde", disse o diretor de futebol da adidas Brasil, Luiz Gaspar. A camisa é um dos últimos produtos fabricados pela Adidas para o clube. A partir do próximo ano a Puma será a fornecedora de material esportivo, com contrato de três anos.