Palmeiras lança nova dupla de ataque Depois de ter passado boa parte da semana preso em hotel ? por causa do adiamento duplo da partida contra a Ponte Preta ?, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 17 horas, contra o União Barbarense, pelo Campeonato Paulista. E de cara nova. No ataque, a estréia da dupla Leandro-Vágner dá esperança à comissão técnica e aos torcedores, que sofreram com a falta de gols no ano passado. O ataque no Campeonato Brasileiro foi uma das principais ? se não a principal ? deficiências da equipe, que acabou rebaixada para a Série B. O Palmeiras fez apenas 37 gols durante a competição e sofreu 46. E o artilheiro não foi nenhum atacante, mas o lateral-direito Arce, com 9 gols. Dodô e Muñoz fizeram somente 3 cada. Por esse motivo, a diretoria saiu em busca de atacantes. Contratou Leandro, o colombiano Carlos Castro, trouxe de volta Thiago Gentil e promoveu Vágner e Edmílson para o profissional. Leandro chegou após fraca temporada pelo São Paulo, mas vem mostrando determinação e ganhou a confiança do técnico Jair Picerni. Participou da última semana de pré-temporada, em Pouso Alegre-MG, e estreou marcando gol, na primeira rodada do Paulista, contra o Mogi Mirim. Os torcedores gritaram seu nome e pediram a saída de Dodô, que não só deixou o time como também o clube. ?Preciso aproveitar a chance, porque tenho pouco tempo para mostrar serviço?, disse Leandro, referindo-se ao curto contrato que assinou com o clube, de três meses. Vágner, de 18 anos, passou por momentos difíceis no início do ano. Flagrado com uma mulher na concentração da equipe de juniores, chegou a ser afastado. O presidente Mustafá Contursi pensou até em mandá-lo embora. Mas foi convencido por conselheiros de que seria uma grande perda. Arrependido, o atacante sofre com o erro que cometeu ? ainda não foi perdoado pela namorada, Márcia ?, mas garante que tomou o fato como lição. ?Foi um voto de confiança do Jair (Picerni), espero aproveitar a chance?, comentou, surpreso com a escalação entre os titulares. ?Estou preparado, não vou mudar em nada meu estilo, vou partir para a cima da defesa e tentar fazer os gols.? De acordo com o treinador, Vágner pode ser a solução para o ataque palmeirense. Tem estilo de jogo diferenciado dos outros colegas da posição. É ?matador?, não tem medo de arriscar. Se agradar, o atacante será mantido entre os titulares e Muñoz, que se recupera de contusão, perderá lugar. O único problema da nova dupla é a falta de entrosamento. Picerni acha que o Palmeiras está ?bem? para enfrentar o Barbarense, apesar de ter ficado quase dois dias inativo durante a semana por causa do adiamento do jogo com a Ponte. O treinador também fará outras duas mudanças no time: Pedro entra no lugar de Neném na lateral-direita e Adãozinho substitui Zinho no meio-de-campo.