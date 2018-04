Palmeiras lança novo uniforme e resgata camisa branca para a Série B

SÃO PAULO - O Palmeiras lançou oficialmente nesta terça-feira, em evento promovido pela Adidas no Pacaembu, os seus novos uniformes para a continuidade desta temporada, na qual a equipe fará a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, contra o Atlético-GO, em Itu. Com ar retrô, eles trouxeram desenho inspirado nas camisas usadas pelo clube na década de 70, quando consagrou com títulos a chamada Academia de Futebol.

Tendo em vista o resgate daqueles tempos dourados de sua história, o Palmeiras convocou Ademir da Guia, astro maior do time naquela época, e César Maluco, companheiro do Divino naquela equipe, para participar da apresentação oficial dos uniformes, que também contou com a presença do zagueiro Vilson e do meia Patrick Vieira.

Outra novidade da apresentação foi o resgate do uniforme branco para a camisa número 2, cujo retorno foi comemorado pelo presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, nesta terça. "São uniformes maravilhosos, principalmente porque voltamos a ter a camisa branca, que é a nossa história. Tanto a camisa 1 como a 2 ficaram clean, retrô, lembrando nossa história que está completando quase 100 anos", ressaltou o dirigente.

Ainda sem patrocinador após o fim do contrato com a Kia, que era o patrocinador master do clube, a camisa principal de jogo é verde escura com gola estilo careca branca e as tradicionais três listras brancas do fornecedor de camisa nos ombros. Esta camisa 1 ainda traz um selo comemorativo dos 40 anos do último título brasileiro conquistado pela geração comandada por Ademir da Guia, em 1973.

Já o uniforme 2 volta a ser branco com pequenos detalhes em verde. Já na parte posterior da gola foram colocadas listas vermelhas, brancas e verde, que representam as cores da bandeira italiana.

"Criamos uma mistura de gerações com César Maluco e Ademir da Guia com Vilson e Patrick Vieira. Acho importante o tempo todo ter relação com a comunidade palmeirense. Essa é uma preocupação nossa e queremos que isso seja passado para o torcedor também. Ele tem de acreditar no Palmeiras e no processo (de reestruturação do clube). Todo mundo quer ver o Palmeiras melhor a cada dia", disse o diretor executivo José Carlos Brunoro durante o evento desta terça.

Patrick Vieira e Vilson, por sua vez, mostraram orgulho por poderem vestir este novo uniforme inspirado em uma era vitoriosa do Palmeiras. "Não lembro do time (da década de 70) porque sou novo, mas sei de toda a história desse time. Se a gente conseguir metade do que ele conseguiu, já estaremos felizes", enfatizou o meia. "Quem faz história fica para o futebol para sempre. A gente quer fazer pelo menos metade do que eles conseguiram fazer", completou o defensor.