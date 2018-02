Palmeiras lança novos uniformes em maio, diz fornecedora A torcida do Palmeiras pode esperar. Em maio o clube irá lançar os seus novos uniformes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por Luciano Kleinan, diretor de marketing no Brasil da Adidas, fornecedora de material esportivo do time do Palestra Itália. ?As camisas seguirão a mesma linhagem de clubes como Chelsea e Milan. O tratamento que a Adidas dá para o Palmeiras é o mesmo desses outros clubes?, comentou Kleiman, evitando dar maiores detalhes dos futuros modelos. ?Mantemos o sigilo para evitar pirataria?, explicou. O diretor da empresa alemã disse também que haverá o lançamento de um novo ?uniforme 3? no segundo semestre. ?A camisa prata, lançada ano passado, teve ótima recepção do torcedor.? Descanso O técnico Caio Júnior vai revelar na tardes desta terça-feira se poupará algum titular para o jogo de quarta, contra a Ponte Preta, em Campinas. O ala Paulo Baier, ?estafado? segundo o treinador, é um dos que podem ser poupados. O treinador admite, também, que pode tirar o atacante Edmundo, que não tem jogado bem. A meta ter o elenco inteiro para domingo, contra o Santos, no Morumbi. Nesta segunda, a diretoria emprestou o meia Cristian para o Náutico, e o lateral André Cunha para a Ponte Preta. O atacante Alemão, ex-Coritiba, se apresenta ainda esta semana.