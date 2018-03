Palmeiras lança seu novo uniforme A Diadora apresentou na noite desta terça-feira, em grande festa, o novo uniforme do Palmeiras, que será usado pela primeira vez no próximo sábado, no jogo contra o Paulista, em Jundiaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque fica para os 11 pontos no ombro da camiseta, que mudam de cor conforme a temperatura corporal do atleta. A apresentação da camisa nº 1 foi feita pela modelo Joana Prado e pelo tenista Flávio Saretta, que é palmeirense. Os uniformes dos goleiros foram escolhidos por Marcos e Sérgio. "Não me sinto muito bem com cores muitos chamativas, prefiros tons discretos", disse titular do gol palmeirense, que enfrenta o São Caetano nesta quarta-feira, na estréia do time na Copa Sul-Americana. O presidente Mustafá Contursi compareceu ao evento e afirmou que o ciclo de contratações do Palmeiras ainda pode ter seqüência "se os valores estiverem de acordo com a realidade brasileira".