Palmeiras lança terceira camisa para 2009, de cor azul

Azul. Esta é a nova cor do terceiro uniforme do Palmeiras. A camisa, lançada oficialmente nesta quinta-feira, substitui o modelo verde-limão, adotado no ano passado. O tom foi escolhido para homenagear a seleção da Itália, uma vez que o clube foi fundado por integrantes da colônia italiana de São Paulo, em 26 de agosto 1914.

Além do azul, o uniforme fabricado pela Adidas tem uma faixa branca horizontal.

Outra novidade é a utilização da cruz de Savóia como emblema. O escudo foi adotado pelo clube no Campeonato Paulista de 1916, quando então se chamava Palestra Itália. A cruz é o brasão da família Savóia, que reinou na Itália até a proclamação da república, em 1946.

Na festa de lançamento, estiveram presentes os jogadores Wendel e Diego Souza e o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo. O ex-jogador Ademir da Guia foi o convidado especial.

"Esta nova camisa retrata a história do clube", explica Belluzzo. "O Palmeiras é uma equipe de coragem, fundada por italianos corajosos. É assim que temos de ser."

A nova camisa do Palmeiras chega às lojas ao preço de R$ 199,90. O time fará sua estreia no próximo sábado, diante do Internacional, no Palestra Itália.

Com o modelo desta quinta-feira, o Palmeiras fecha o ciclo de lançamento de uniformes na temporada. Em junho, o clube apresentou sua camisa principal, que manteve o tom verde-esmeralda, e inovou na camisa número dois, que foi desenhada com as cores da bandeira da Itália.

ONDE ENCONTRAR

Os torcedores do Palmeiras podem adquirir a nova camisa na loja oficial do clube, a Mundo Palmeiras (acesse aqui). O modelo será comercializado sem número e chega com três listras da Adidas nas mangas, em destaque.

