Palmeiras lança terceira camisa para 2009, de cor azul Azul. Esta é a nova cor do terceiro uniforme do Palmeiras. A camisa, lançada oficialmente nesta quinta-feira, substitui o modelo verde-limão, adotado no ano passado. O tom foi escolhido para homenagear a seleção da Itália, uma vez que o clube foi fundado por integrantes da colônia italiana de São Paulo, em 26 de agosto 1914.