Palmeiras lança Thiago Gentil no Sul Um time misto, com jogadores pouco conhecidos dos torcedores, decidirá amanhã o futuro do Palmeiras na Copa Mercosul. A equipe enfrenta o Grêmio, às 21h40, em Porto Alegre, precisando vencer para manter-se com boas chances de classificação para a segunda fase da competição. A missão, porém, não parece fácil. Nos últimos dias, tudo deu errado para o técnico Celso Roth, que será obrigado a escalar pelo menos cinco reservas. Assim, o jovem Thiago Gentil, de 21 anos, deve ganhar de presente uma vaga entre os titulares. O atacante está no clube desde 1993 e foi profissionalizado em 97. No primeiro semestre, estava emprestado para o Náutico, com o qual conquistou o título pernambucano. Teve chance de entrar no segundo tempo dos jogos contra o Santa Cruz e o Paraná e não decepcionou. "A possibilidade de começar jogando não sai da minha cabeça, acho que entrei bem contra o Paraná", disse. O atacante Muñoz ficará aproximadamente duas semanas fora dos gramados e o zagueiro Alexandre, que se recupera de contusão, deve retornar no sábado, contra o Goiás. Galeano, suspenso, e Pedrinho, que já defendeu o Vasco no torneio sul-americano, também não podem atuar. Até o goleiro Marcos, que esperava defender o Palmeiras em Porto Alegre, foi vetado pelo Departamento Médico. O polegar de sua mão direita continua bastante inchado. Se não se recuperar nos próximos dias, Marcos pode se tornar um problema também para a seleção brasileira. Roth admitiu estar vivendo uma situação pouco comum na carreira. Com exceção da época em que dirigia o Grêmio, em 98, nunca teve tantos desfalques para uma só partida. Em meio aos inúmeros problemas, uma boa notícia. Fábio Júnior, que, na segunda-feira, fora internado num hospital do interior de Minas Gerais repentinamente por causa de uma cólica renal, está recuperado. "Foi um susto grande, fiquei 9 horas no hospital, mas já estou melhor", contou. Pelos cálculos do treinador, que ganhou notoriedade justamente no Grêmio, um tropeço será fatal para o time. "Isso por causa do nosso ínicio na competição", justificou. O Palmeiras estreou perdendo do Universidad de Chile e, depois, empatou com o River Plate. A equipe tem apenas um ponto e está atrás do time gaúcho, 6, e do chileno, 3. Apesar de estar bem na Mercosul, o Grêmio faz péssima campanha no Brasileiro e vem sendo cobrado pelos torcedores. Na primeira disputa nos últimos dias, os gaúchos ganharam dos paulistas. Ambos tentavam contratar o atacante Dodô. O clube de Porto Alegre ofereceu mais e ficou com o jogador.