Palmeiras: Leão desafia números O time do Palmeiras promete contrariar todos os prognósticos e conquistar uma vaga na Libertadores. ?Os matemáticos nos dão apenas 7% de chances? Respeito todas as análises, mas no ano passado o Atlético-PR tinha 92% e o campeão foi o Santos.? É com este espírito que Emerson Leão ainda encontra meios para motivar a equipe que enfrenta, nesta quarta-feira, às 19h30, no Palestra Itália, o Juventude. O técnico sabe que o Palmeiras precisa ganhar os quatro jogos que restam no Brasileiro. ?E o pior é que não dependemos mais das nossas forças apenas.? Com 61 pontos, o time está seis atrás do Goiás, tem três vitórias a menos e um saldo de gols inferior (11 contra 14). ?Se ganharmos os 12 pontos em disputa, vamos passar a pressão para os adversários.? Depois do Juventude, o Palmeiras viaja para encarar Ponte Preta e Internacional e recebe o Fluminense na última rodada. Nesta quarta, Leão não poderá contar com o atacante argentino Gioino, que sentiu uma contusão muscular na coxa direita no treino de hoje pela manhã. Com isso, Washington e Marcinho formarão a dupla de ataque. Diego Souza deve ter nova chance no meio-de-campo para armar as jogadas com Juninho. REFORÇOS - O diretor Salvador Hugo Palaia anunciou hoje que pretende apresentar três reforços para 2006 até o dia 7. O dirigente descartou contatos com Dagoberto, do Atlético-PR. Paulo Baier (Goiás), Maurinho (Cruzeiro), Michel Bastos (Figueirense) e Fernandão (Inter) são cotados. ?O Edmundo não faz parte desta lista?, afirmou Palaia. Dirigentes do Noroeste desistiram de contratar o veterano atacante do Figueirense, pois ele ?já teria fechado com o Palmeiras?. ?Por enquanto o Edmundo não está interessando?, disse Leão.