Palmeiras: Leão veta e Diego Souza fica Diego Souza recebeu uma proposta para voltar ao Japão. Mas Leão brecou o negócio. O técnico quer ver o meia no Palmeiras para que ele "pague aqui a sua dívida". A oferta foi do Yokohama, da segunda divisão japonesa. O clube queria Diego por empréstimo até o final do ano. Leão nem consultou o jogador - sabia que ele não gostaria de voltar para o Japão, de onde retornou há duas semanas sem ter sequer feito um jogo oficial. O técnico está empenhado em recuperar o meia. "Por respeito ao atleta e ao Palmeiras, eu disse não. O Diego tem que pagar a dívida dele aqui", disse Leão. Diego agradeceu. "Fico contente pela confiança. Vou trabalhar para não decepcioná-lo." O meia diz que está bem fisicamente e acredita ter chances de jogar a próxima partida do Palmeiras, no dia 8, contra o Coritiba, no Palestra. Convocação - O atacante Cláudio foi chamado nesta terça-feira para a Seleção Brasileira Sub-17, que disputará o Mundial da categoria, no Peru, entre 16 de setembro e 2 de outubro. Ele já viajou para Teresópolis. Cláudio foi convocado para o lugar do cruzeirense Kerlon, que vai operar o tornozelo esquerdo para corrigir lesão que traz desde os tempos das categorias de base. "Não esperava a convocação. Fui pego de surpresa. Tudo está acontecendo muito rápido na minha vida desde que passei a treinar com os profissionais, semana retrasada." Cláudio ganhou da diretoria um apartamento (alugado) próximo ao Palestra Itália. Até domingo, dormia num beliche no alojamento do clube. Tem contrato até 2008 e ganhará um aumento em breve.