Palmeiras lembra 50 anos da Copa Rio O Palmeiras comemora neste domingo os 50 anos da conquista da Copa Rio Internacional, no Maracanã. O título é considerado no Palestra Itália equivalente ao Mundial Interclubes - ganho pelo Santos, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Corinthians -, mas não tem o reconhecimento da Fifa. A conquista também encerrou o ciclo das "Cinco Coroas", denominação que se refere aos cinco títulos palmeirenses da temporada 50/51. Leia mais no Estadão