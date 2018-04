Palmeiras leva clássico contra São Paulo ao Pacaembu

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira a alteração do palco de dois jogos da 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai receber o São Paulo no Pacaembu e o Flamengo vai jogar contra o Internacional em Macaé.

Como os jogos desta 37.ª rodada serão todos no domingo, dia 27 de novembro, às 17h pelo horário de Brasília, o Flamengo não pode jogar no Engenhão, uma vez que ali estará acontecendo o clássico entre Fluminense e Vasco. Assim, inicialmente havia optado por mandar seu jogo contra o Internacional no Estádio Raulino de Freitas, em Volta Redonda. Nesta quarta, a CBF anunciou que o Fla pediu e a entidade transferiu a partida para o Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.

O Palmeiras também solicitou a mudança do local do clássico contra o São Paulo. Inicialmente o clube alviverde havia optado por realizar o jogo na Arena Barueri, estádio que, neste ano, já recebeu um clássico entre São Paulo e Corinthians. Diante da expectativa de público, optou por levar a partida para o Pacaembu, que tem capacidade para receber mais torcedores.

A CBF ainda não se pronunciou sobre como procederá para realizar os clássicos da última rodada. São Paulo x Santos e Corinthians x Palmeiras estão marcados para acontecer no mesmo dia e nem São Paulo nem Corinthians abrem mão de fazer valer o mando de campo e atuar na capital. O mesmo acontece no Rio, onde jogam Botafogo x Fluminense e Vasco x Flamengo.