Palmeiras leva força máxima a Taubaté O Palmeiras busca a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu, no sábado, no Parque Antártica. No meio da preparação, no entanto, o time participará das comemorações dos 90 anos do aniversário do Taubaté: quarta-feira fará um amistoso com a equipe local, às 20h30, no estádio Joaquim de Morais Filho. O técnico Estevam Soares prometeu para os organizadores levar a equipe principal. Disse que o amistoso será importante para dar movimentação ao time, que folga durante a semana, e que servirá como preparação para o jogo contra o Paysandu, time que cumpre campanha mediana, com 47 pontos. O tom de festa deve prevalecer em Taubaté. O elenco profissional estava em férias desde 18 de outubro, após desclassificação da Copa da Federação Paulista de Futebol. O time está na Série A-2 do Paulista e aposta na revelação Jordan, de 18 anos, para surpreender o Palmeiras. O time deve sair após o almoço de quarta, viajar os 110 quilômetros até Taubaté, jogar às 20h30 e retornar no mesmo dia para São Paulo. As duas equipes têm excelente relacionamento no âmbito esportivo e um fato em comum: o Palmeiras também completou 90 anos recentemente. A maior dúvida de Estevam para o jogo contra o Paysandu é definir o substituto do zagueiro Nen, que recebeu o terceiro amarelo. Se optar por manter o 3-5-2, esquema que tem dado certo, o zagueiro Glauber é o maior favorito à vaga. Porém, se preferir um time mais ofensivo - afinal, no sábado jogará em casa -, o treinador pode colocar um meia ou atacante (4-4-2). Nesse caso, Thiago Gentil e Diego Souza, que cumpriu suspensão, são fortes candidatos. Os jogadores se reapresentam amanhã pela manhã após a dramática vitória sobre o Grêmio em Pelotas. Com o resultado - a quarta vitória consecutiva -, o Palmeiras somou 68 pontos e tornou-se forte candidato para conquistar vaga na Libertadores. Atualmente é o terceiro colocado, com quatro pontos a menos do que os líderes Santos e Atlético Paranaense. Porém, pode ser alcançado por São Caetano e São Paulo, caso um deles vença quarta a complementação da partida interrompida no Morumbi, após a morte do zagueiro Serginho.