Palmeiras terá parceiro de Gabriel Jesus na base e chileno contra o Inter

Os nove desfalques do Palmeiras, entre eles, Arouca (poupado) e Lucas, Robinho, Gabriel Jesus, Dudu (todos suspensos), obrigaram o técnico Marcelo Oliveira apresentar novidades na lista de relacionados para a partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia chileno Arancibia e o atacante Kaue, da equipe sub-20, treinaram com o time profissional nos últimos dois dias e viajam com a delegação para Porto Alegre. Será a primeira oportunidade dos dois no elenco profissional.

"Estou muito contente, é um sonho para mim estar na convocação da equipe principal. Agora é dar graças a Deus e, caso o treinador precise de mim, estar preparado para desempenhar um bom papel", disse o meia chileno, ao site oficial do Palmeiras.

Arancibia chegou ao Palmeiras em abril emprestado pelo O''Higgins, do Chile, até junho de 2016. Ele chegou a ser chamado de "novo Messi", pelo jornal espanhol As por causa da habilidade com o pé esquerdo.

Parceiro de Gabriel Jesus na temporada passada na equipe sub-17, Kaue não esconde a empolgação. "Fui companheiro do Gabriel e ele é um cara batalhador. Eu me inspiro bastante no que ele vem fazendo. E no Dudu também, meu estilo é parecido com o dele e eu o admiro bastante", disse o atacante.

Além dos desfalques de Lucas, Robinho, Gabriel Jesus, Dudu (suspensos), Arouca (preservado), também não jogam Gabriel (cirurgia no joelho esquerdo), Cleiton Xavier (recuperação da forma física), Kelvin (Seleção Olímpica) e Barrios (lesão muscular na coxa). Além deles, o zagueiro Victor Ramos e Fellype Gabriel não foram relacionados.