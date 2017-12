Palmeiras leva revelações da Série A2 A diretoria do Palmeiras segue no modelo de contratações "boas e baratas". A diretoria do clube, atenta as revelações do Campeonato Paulista da Série A2, praticamente acertou a contratação do goleiro Carlos Carioca e do lateral-esquerdo Dickson, da Internacional de Limeira. Com 20 anos, Dickson chamou a atenção de vários clubes nesta fase final da Série A2. Dono de um chute potente, o jogador marcou sete gols no campeonato, a maioria em cobranças de falta. O goleiro Carlos Carioca, de 19 anos, ganhou a vaga de titular durante o campeonato e surpreendeu, fazendo belas defesas. A diretoria do Palmeiras teria feito um proposta de R$ 1,5 milhão pelos dois jogadores. A direção da Inter não confirma a informação, mas a saída dos atletas é dada como certa em Limeira. Caso se confirme, seriam três os atletas desta Série A2 a defender o Palmeiras. No início do mês de maio, o clube contratou o atacante Cahê, que fez 14 gols pelo Nacional. Antes de se transferirem para o Palmeiras, os jogadores têm um importante compromisso pela Série A2. Neste domingo será disputada a última rodada do campeonato, que irá decidir o novo integrante da principal divisão do futebol paulista. Internacional e Taquaritinga lutam pelo acesso e jogam fora de casa. A Internacional, líder do quadrangular com 12 pontos, encara o Taubaté, eliminado com sete pontos, e garante o acesso em caso de vitória. O Taquaritinga, vice-líder com 10 pontos, pega o Flamengo, eliminado sem ponto, e precisa da vitória e de um tropeço da Inter. A diretoria do Palmeiras segue no modelo de contratações "boas e baratas". A diretoria do clube, atenta as revelações do Campeonato Paulista da Série A2, praticamente acertou a contratação do goleiro Carlos Carioca e do lateral-esquerdo Dickson, da Internacional de Limeira. Com 20 anos, Dickson chamou a atenção de vários clubes nesta fase final da Série A2. Dono de um chute potente, o jogador marcou sete gols no campeonato, a maioria em cobranças de falta. O goleiro Carlos Carioca, de 19 anos, ganhou a vaga de titular durante o campeonato e surpreendeu, fazendo belas defesas. A diretoria do Palmeiras teria feito um proposta de R$ 1,5 milhão pelos dois jogadores. A direção da Inter não confirma a informação, mas a saída dos atletas é dada como certa em Limeira. Caso se confirme, seriam três os atletas desta Série A2 a defender o Palmeiras. No início do mês de maio, o clube contratou o atacante Cahê, que fez 14 gols pelo Nacional. Antes de se transferirem para o Palmeiras, os jogadores têm um importante compromisso pela Série A2. Neste domingo será disputada a última rodada do campeonato, que irá decidir o novo integrante da principal divisão do futebol paulista. Internacional e Taquaritinga lutam pelo acesso e jogam fora de casa. A Internacional, líder do quadrangular com 12 pontos, encara o Taubaté, eliminado com sete pontos, e garante o acesso em caso de vitória. O Taquaritinga, vice-líder com 10 pontos, pega o Flamengo, eliminado sem ponto, e precisa da vitória e de um tropeço da Inter.