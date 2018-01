Palmeiras leva seu drama a Taguatinga Mais do que preocupações técnicas ou táticas para o jogo de estréia na Série B, neste sábado (20h30) contra o Brasiliense, em Taguatinga, o assunto entre os jogadores do Palmeiras hoje era a lista de dispensas. Dos seis nomes anunciados pela Agência Estado - Índio, Everaldo, Gustavo, Neném, Pedrinho e Denis -, apenas o último deve enfrentar o Brasiliense por absoluta falta de opções para a defesa. Daniel Marques, que subiu do Palmeiras-B e estava escalado para atuar ao lado de Leonardo, sentiu dores musculares. Hoje, Índio teve o contrato rescindido e voltará para o Juventude. "Era óbvio que alguma coisa após a goleada de quarta-feira iria acontecer. Nesses casos, não há como não se tomar medidas. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas não há dúvida de que foi criado um clima ruim no grupo", definiu o goleiro Marcos, que prefere esperar os primeiros jogos da Série B para avaliar as chances do Palmeiras. "O time não é tão ruim assim". O técnico Jair Picerni teve dificuldades para montar a equipe. Além de escalar a contragosto o zagueiro Denis, promoverá a estréia de Marcinho (ex-Figueirense) no meio-campo, que contará também com Alceu. Adãozinho deve jogar na lateral-direita no lugar de Neném. O companheiro de Thiago Gentil no ataque está indefinido. Com dores na panturrilha, Muñoz pode ceder o lugar para Vagner ou Edmílson. "Precisamos mudar algumas peças depois do vareio que tomamos do Vitória. Até Jesus Cristo balançou naquele dia", disse o treinador. O clima de insegurança não impediu Picerni de passar para a imprensa o teor da conversa que teve com os jogadores durante o treino de hoje. "Disse que devemos ter brio, sentir vontade de vencer independentemente de qualquer coisa. O desgaste é natural, sinto que muitos estão de mal com a vida, mas temos que saber sair das situações complicadas. Não vou puxar o carro só por causa de um resultado negativo, não estou acostumado a trabalhar assim." Sem muitas opções, Jair Picerni deve escalar Marcos, Adãozinho, Denis, Leonardo e Marquinhos; Alceu, Marcinho (Fábio Gomes), Magrão e Zinho; Thiago Gentil e Muñoz (Vagner ou Edmílson).