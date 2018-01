Palmeiras leva susto mas vence outra Em um jogo que começou tranqüilo e acabou complicado, o Palmeiras venceu o Brasiliense por 3 a 2, nesta terça-feira à noite, no Palestra Itália. Com a vitória, a equipe conquistou a liderança isolada do grupo B da Série B do Campeonato Brasileiro - o clube do Distrito Federal segue com 3. No primeiro tempo, o Palmeiras passeou em campo, mesmo tendo tomado um susto aos 10 minutos, quando Iranildo cobrou falta e a bola bateu na trave, enganando Marcos. Aos 13, o time comandado por Jair Picerni abriu o placar, depois de um bate-rebate na área, completado pelo zagueiro Leonardo. Com a vantagem, o Palmeiras passou a dominar totalmente o jogo e, aos 27 minutos, Diego Souza comandou contra-ataque. A bola sobrou para Edmílson, que não desperdiçou o chute e comemorou o segundo gol com um nariz de porquinho. Aos 32, Diego Souza disputou bola com o goleiro Donizetti e cruzou para Edmílson, que tentou cabecear. A bola sobrou para Lúcio, que ampliou. No segundo tempo, o Palmeiras tentou cadenciar o jogo, fez muitas faltas desnecessárias e se complicou em dois minutos de vacilo. Aos 24, Daniel tentou tirar a bola de Jajá. O árbitro Leonardo Gaciba da Silva marcou pênalti. Iranildo cobrou e diminuiu a desvantagem. Um minuto depois, outro susto: depois de uma cobrança de falta, contestada pelos palmeirenses, Romerito fez, de cabeça, o segundo. Mas, depois da expulsão de Leonardo, o Brasiliense não teve forças para empatar. Para a alegria dos palmeirenses que lotaram o Palestra Itália.