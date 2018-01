Palmeiras leva vantagem na Copa SP Dono da melhor campanha da Copa São Paulo de Juniores até o momento, o Palmeiras é o time que tem maiores chances de se classificar para a quarta fase. Tudo por causa do confuso regulamento. Afinal, mesmo que seja derrotado pelo Santos, domingo, em São Carlos, o time palmeirense pode seguir no torneio. Como serão 5 jogos nesta terceira fase, que acontece sábado e domingo, irão se classificar 5 equipes por conta do confronto direto. Além disso, mais uma avança por índice técnico, ou seja, melhor aproveitamento na competição. E é aí que o Palmeiras leva vantagem. Até agora, quatro equipes têm 100% de aproveitamento, todas com 12 pontos cada: Palmeiras, Santos, Corinthians e Força Sindical. Assim, como Palmeiras enfrenta o Santos e o Corinthians joga contra a Força Sindical, o classificado por índice técnico só pode ser um desses quatro. O critério seguinte para desempate é o saldo de gols, que no momento apresenta este quadro: Palmeiras (14), Força Sindical (10), Santos (8) e Corinthians (4). Diante dos números, o Palmeiras se classificaria mesmo se perdesse para o Santos, desde que houvesse um vitorioso no confronto entre Corinthians e Força Sindical. Um simples empate, mesmo se perder nos pênaltis para o Santos, também dá a vaga ao Palmeiras, independente do resultado do outro jogo. O Força é outro time que pode perder e continuar na competição, desde que o Palmeiras vença o clássico com o Santos. Se empatar, então dependerá de uma vitória do Santos ou empate no clássico, desde que o Palmeiras ganhe nos pênaltis.