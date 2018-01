Palmeiras libera 12 jogadores antes da rodada final do Brasileirão

O Palmeiras decidiu antecipar as férias de 12 jogadores. Por causa do acidente aéreo da Chapecoense, a última rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada em uma semana, o que comprometeu os planos da comissão técnica. Os jogadores liberados já tinham viagens marcadas.

Entre os jogadores que não vão atuar está o lateral Fabiano, autor do gol do título. Ex-jogador da Chapecoense, Fabiano viajou para a cidade catarinense para apoiar as famílias dos vítimas e está abalado emocionalmente. Os outros 11 jogadores são: Fernando Prass, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio, Arouca, Allione, Barrios, Moisés, Róger Guedes e Rafael Marques.

Ainda não está confirmada a presença de Gabriel Jesus, que viajou para a Inglaterra para conhecer seu novo clube, o Manchester City, e retornou ao Brasil nesta semana. De acordo com o técnico Cuca, a decisão sobre sua escalação na partida contra o Vitória será tomada nesta quarta-feira.

"Foi uma decisão da comissão técnica e da diretoria. Nós poderíamos pedir para os jogadores mudarem a data do voo, mas foi uma questão de bom senso", justificou o técnico Cuca.

O treinador garante que terá o grupo mais forte possível para o jogo contra o Vitória, domingo, em Salvador, em respeito aos adversários. Vitória e Internacional lutam para se salvar do rebaixamento. O time baiano precisa do triunfo para escalar da degola.