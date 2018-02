Palmeiras libera Guerreiro e traz reforço para o time B A diretoria do Palmeiras acertou nesta quarta-feira a rescisão do contrato do volante Marcinho Guerreiro. O vínculo terminava em abril. Por uma pequena indenização - o valor não revelado -, o jogador foi liberado para jogar no Metalurg Donetsk, da Ucrânia. Marcinho vinha treinando normalmente no CT, apesar de não estar nos planos do técnico Caio Júnior. ?Ele já nem treina amanhã (quinta-feira)?, disse o diretor de futebol Gilberto Cipullo. O volante era um dos muitos jogadores que contam com a antipatia da torcida palmeirense e que acabaram afastados para deixar o ?ambiente mais tranqüilo?, segundo a diretoria. Claudecir já havia sido emprestado para o Noroeste. Falta agora definir a situação do zagueiro Daniel, dos laterais André Cunha e Lúcio, do volante Roger Bernardo e dos meias Cristian e Marcel - estes dois últimos têm propostas de times gaúchos e paranaenses. ?Isso tudo deve ser resolvido até o final da semana?, disse Cipullo. Nesta quarta, o Palmeiras acertou por empréstimo a contratação do atacante Cézar, do Grêmio. O jogador de 21 anos, no entanto, será usado apenas no time B, para ganhar experiência na Série A-2 do Campeonato Paulista. Cézar estava no Brasil de Pelotas. Cristiano pode fechar Autor de 11 gols no Brasileirão pelo Paraná, o atacante Cristiano deve fechar acertar nesta quinta com o Palmeiras. O diretor de Futebol, Gilberto Cipullo, tem uma reunião marcada com Juarez Malucelli, presidente do clube que leva o nome de sua família e que é detentor dos direitos federativos de Cristiano, o ?J. Malucelli?. ?Dessa reunião não passa. Teremos uma definição, seja para o bem, seja para o mal?, diz Cipullo.