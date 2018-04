Palmeiras libera Kleber de voltar a treinar na Academia

Com a dispensa do treino na data estipulada para que Kleber se reapresentasse, como fez, fica mais evidente que o jogador não deve vestir nem mesmo o uniforme de treino do Palmeiras. A única preocupação da diretoria com relação ao jogador nesse momento é conseguir um bom negócio com sua transferência.

O Grêmio foi o primeiro a fazer proposta oficial, mas as negociações estão paradas no momento. O Palmeiras não aceitou a oferta dos gaúchos, que responderam com uma contraproposta. Como o presidente Arnaldo Tirone está viajando, a diretoria alviverde ainda não respondeu se concorda com os termos do negócio.

O Palmeiras já avisou, porém, que só aceita negociar o jogador em definitivo. Não quer correr o risco de ficar com Kleber ''encalhado'' no clube, uma vez que ele tem salário alto e é responsabilidade do Palmeiras quitá-lo mensalmente ainda que o atleta não entre em campo. O Grêmio não tem pressa em fechar o negócio. Kleber não pode atuar mais no Nacional.

BRIGA

Kleber tem contrato com o Palmeiras até julho de 2015. No dia 11 de outubro, ele discutiu com Felipão por causa da confusão entre o volante João Vitor e torcedores, ocorrida no mesmo dia. O treinador exigiu que a diretoria afastasse o atacante, o que foi feito. Desde então, Felipão declarou que não trabalha mais com o jogador.