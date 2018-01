Palmeiras: líder, depois do ?sufoco? O Palmeiras sofreu para vencer do lanterna do Torneio Rio-São Paulo, o América, por 4 a 3, hoje, no Palestra Itália. Com o resultado o time do técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu a liderança isolada da competição com 16 pontos, em 7 jogos. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. No fim da partida, a torcida, que havia vaiado a equipe durante quase todo jogo, em coro, novamente protestou. "Não é mole, não, ganhar do América é mais do que obrigação!" A equipe paulista entrou em campo ainda sob os efeitos da desclassificação da Copa do Brasil para o Asa do Arapiraca, ocorrida há cinco dias. O América era o adversário ideal para o time conseguir a reabilitação. Afinal, a equipe carioca havia perdido os seis jogos que disputara pelo Rio-São Paulo, e sem marcar nenhum gol. Mesmo assim, os jogadores do Palmeiras, nervosos, não conseguiam acertar as jogadas. Os atacantes, Christian e Itamar erravam muito nas finalizações. A insatisfação da torcida era tão grande que ao terminar o primeiro tempo os jogadores do Palmeiras levaram uma grande vaia. Os jogadores, como o goleiro Marcos, entenderam que a reação dos torcedores havia sido justa. "Não estamos mesmo jogando bem", reconheceu o goleiro. Para complicar a situação do Alviverde, o América começou na frente no segundo tempo ao fazer 1 a 0 aos 16 minutos, com Jackson, que chutou de fora da área. Marcos pulou um pouco tarde. Mas o Palmeiras, mesmo sem convencer, virou o resultado em dois lances seguidos, e com cruzamentos de Arce: aos 22 minutos, após escanteio cobrado pelo lateral, Christian, de cabeça, empatou. O atacante nem comemorou o gol. Dois minutos depois, Arce cruzou e Munõz, de cabeça, desempatou a partida. O América, porém, deu outro susto ao empatar o jogo aos 28 com o zagueiro Tim, que completou de cabeça uma falta cobrada por Robson, aos 28 minutos. O time carioca, no entanto, não segurou o empate por muito tempo. Aos 31 minutos, Itamar foi derrubado na área. Arce cobrou o pênalti e pôs o Palmeiras novamente em vantagem na partida. O jogo estava decidido, e ficou ainda melhor para o time da casa com o quarto gol marcado por Juninho aos 41 minutos. O Palmeiras parecia mesmo que havia conseguido afastar, até com folga, o fantasma da crise. Mas aos 48 minutos, Gil Bala marcou o terceiro gol do time carioca. Para sorte do Alviverde foi o derradeiro lance da partida.