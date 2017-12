Palmeiras lidera média de público O Palmeiras é o líder de público na Série B do Campeonato Brasileiro, com média de 18.763 torcedores por jogo. O número foi revelado nesta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é o reflexo do sucesso da competição. Logo atrás da equipe paulista, destaca-se o Ceará (com média de público de 16.196 por partida), seguido do Remo (9.386), Botafogo (8.229) e Náutico (7.538). Dos 24 participantes da Série B, o União São João de Araras é o de menor público - levou em média apenas 798 torcedores por partida. Entre das federações estaduais, a de melhor média de público é a do Ceará. Em segundo lugar, vem a do Pará. A Federação Paulista fica na sexta posição. O melhor público da Série B continua pertencendo ao jogo Palmeiras 0 x 0 Botafogo, disputado em 21 de junho no Parque Antarctica - 27.721 torcedores.