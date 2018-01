Palmeiras: Lopes quer voltar domingo Contando nos dedos a hora de poder dar a volta por cima na carreira. Assim está sendo a semana de carnaval para o meia Lopes, do Palmeiras. Suspenso por 120 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), acusado de uso de cocaína, o atleta vê sua punição terminar neste sábado e espera já estar em campo no domingo, contra a Inter de Limeira, no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista. O jogador, que chorou muito quando soube do resultado de seu exame, diz já ter superado o trauma e promete voltar em grande estilo. "Tive o apoio de meus familiares e de todas as pessoas aqui do Palmeiras. Isto fez com que eu amadurecesse e crescesse a minha vontade de jogar futebol. Vou retribuir em grande estilo", afirma. Os adversários que se cuidem. Lopes, um carioca "louco" por carnaval e torcedor assíduo da Mangueira, diz que a troca da folia pelos treinamentos vai ter um preço. "O carnaval é um momento de distrair a cabeça, como não pude curtir, espero fazer os adversários sambarem dentro de campo," promete. Enquanto a definição por reforços não chega, o Marco Aurélio agradece o fato de poder contar com o atleta. "É um jogador importante e será útil, já no domingo", prevê. "Ele está voando nos treinamentos, sua volta será importante para superarmos o mau momento." Quando Lopes pisar no gramado domingo, seu sonho é dar continuidade ao bom trabalho que vinha realizando no ano 2000, interferido pela suspensão. "Fiquei muito feliz quando recebi a oportunidade de defender o Palmeiras. Quero retribuir a confiança quem tive da comissão técnica e dos jogadores."