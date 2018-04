Palmeiras luta para não ficar dois meses sem jogar na capital paulista

SÃO PAULO - O Palmeiras enfrenta o Tijuana nesta terça-feira, no Pacaembu, com o objetivo de assegurar a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, mas também para garantir que não vai "abandonar" sua torcida em São Paulo. Caso seja eliminado, o time alviverde só vai voltar a jogar em terras paulistanas no dia 12 de julho, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão de sua torcida com policiais na partida contra o Botafogo, em Araraquara, no Campeonato Brasileiro do ano passado e o tribunal puniu a equipe com a perda de mando de campo em quatro jogos.

A diretoria do Palmeiras já anunciou que mandará tais partidas em Itu. Os jogos como mandantes e que serão longe da capital são: Atlético-GO (25/05), América-MG (01/06), Avaí (04/06) e Oeste (06/07), todos os jogos válidos pela Série B. A volta para "casa" seria apenas no dia 12 de julho, contra o ABC.

Entretanto, caso se classifique na Libertadores, o Palmeiras tem pelo menos mais um jogo garantido no Pacaembu. Seria contra o Atlético-MG, na semana que vem, em data que deve ser definida pela Conmebol nos próximos dias.