Palmeiras luta por vaga na Copa SP O Palmeiras enfrenta neste domingo o Vitória (BA) em busca de uma vaga na semifinal da Copa São Paulo, para prosseguir na luta pelo título inédito. Atual campeão estadual de juniores, o Palmeiras jamais foi campeão da mais tradicional competição da categoria. A partida será disputada em Taubaté, com início às 15 horas (a ESPN Brasil anuncia transmissão ao vivo), e pode marcar a volta ao time do Palmeiras do artilheiro Vágner. O jogador foi afastado da equipe na semana passada por indisciplina, mas neste momento em que cresce a dificuldade para os times continuarem na competição, seus gols podem ser fundamentais para o Palmeiras. O time de Parque Antártica obteve a vaga nas quartas-de-final ao bater o Taubaté por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e uma prorrogação sem gols. O Vitória eliminou o Vila Nova (GO). Em Limeira, a Internacional recebe o Avaí (SC). O time da casa ganhou moral após eliminar o Corinthians na primeira fase - venceu por 2 a 1 - e golear o Juventus por 5 a 1 nas oitavas-de-final. A partida, no Estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, começa às 18 horas e a ESPN Brasil também anuncia transmissão ao vivo. O outro jogo das quartas-de-final será entre Santo André e Cruzeiro, no ABC. A Rede Vida transmite o duelo, que tem início às 15 horas. O Santo André eliminou o Botafogo (1 a 0) na fase anterior. Os mineiros deixaram pelo caminho a Portuguesa, campeã da competição no ano passado.