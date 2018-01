Palmeiras manda reforço embora A organização e o planejamento continuam não sendo ponto forte da diretoria do Palmeiras, mesmo após o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo João Marcelo, de 28 anos, que estava no Ferroviário-CE. Nesta sexta-feira, porém, ele foi avisado de que estava dispensado. O jogador, que passava o início do ano no Ceará, recebeu a feliz notícia de que estava se transferindo para o Palmeiras, no começo da semana. Voou para São Paulo, onde acertou tudo, e, então, viajou para Pouso Alegre para se juntar ao grupo. O sonho durou por dois treinos e pouco mais de 48 horas. "Era um sonho sair do Ceará para jogar num grande clube como o Palmeiras, mas o que posso fazer? A vida continua", lamentou, bastante abatido. João Marcelo acordou, nesta sexta-feira, sem saber de nada. Mas foi chamado pelo diretor de Futebol, Sebastião Lapola, que lhe pediu que arrumasse as coisas e voltasse para São Paulo. Fez as malas, almoçou e, por volta das 16 horas, retornou à capital no carro do médico Vinícius Martins, que lhe deu uma carona. "Ninguém me deu nenhuma explicação, vai ver que estão contratando outro lateral." O atleta nem sequer pôde ser observado pelo técnico Jair Picerni, porque não teve tempo de participar de treinos com bola. Estava apenas trabalhando fisicamente para recuperar a forma, após as férias. O comportamento da diretoria foi bastante criticado até por conselheiros que apóiam o presidente Mustafá Contursi. "O jogador nem deveria ser contratado, foi um erro, mas, já que o trouxeram, não poderiam ter feito isso", lamentou um conselheiro, que preferiu não ter o nome divulgado. Lapola, proibido por Mustafá de dar entrevistas, não deu nenhuma justificativa. O porta-voz foi o assessor de imprensa, Márcio Trevisan. "A contratação do Everaldo (que chegou nesta sexta-feira), a possível contratação de mais um lateral-esquerdo e um desacerto no contrato provocaram sua saída." João Marcelo só pôde ser dispensado sem que o clube lhe pagasse uma multa, porque o contrato ainda não havia sido assinado, embora verbalmente tudo estivesse acertado. O clube deve lhe dar uma pequena quantia em dinheiro pelos dois dias de trabalho. Depois de ter percebido o erro na contratação de João Marcelo, o Palmeiras passou a buscar outro jogador para a posição. Léo, que não renovou contrato com o Santos, pode ser anunciado sábado. Marquinhos, do Goiás, também interessa. E Fabiano, do Atlético-PR, que estava nos planos, afirmou preferir jogar pelo São Paulo, com o qual seu empresário Juan Figer, negocia.