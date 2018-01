Palmeiras mandará jogo de volta contra o Inter na sua arena

O Allianz Parque será o palco do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil do Palmeiras contra o Internacional, na quarta-feira que vem, dia 30. Nesta quarta, dia 23, as equipe se enfrentam pelo jogo de ida em Porto Alegre, às 19h30.

Uma vistoria feita pela construtora WTorre e pelo clube para analisar o gramado depois do show do cantor Rod Stewart, no último sábado, mostrou boas condições para o segundo jogo, que vai decidir uma vaga nas semifinais do torneio. Outra apresentação, agora da cantora Katy Perry, será realizada dia 25, sexta-feira, cinco dias antes da partida. A construtora assegura que dois dias são suficientes para a retirada da estrutura dos shows.

Caso não pudesse enfrentar o Inter no Allianz Parque, o Palmeiras já havia reservado o estádio do Pacaembu. No dia 25 de outubro, a equipe não terá opção e terá de atuar realmente em sua "segunda casa". Exatamente no mesmo dia, o Allianz Parque terá o show da banda Muse.

No último sábado, o Palmeiras venceu o Grêmio por 3 a 2, no Pacaembu, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O público pagante foi de pouco mais de 23 mil pagantes - a média no Allianz Parque é de 32 mil espectadores.