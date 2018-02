Palmeiras mantém dupla Edmundo e Valdivia contra o Barueri Com a ´turma do amendoim´ no cangote, o técnico Caio Júnior vai bancar a escalação dos ídolos Edmundo e Valdivia, juntos, mais uma vez, no jogo deste domingo contra o Barueri, no Palestra Itália, às 16 horas. O treinador admite que eles não foram bem no 1 a 0 contra o Santo André, mas está disposto a continuar testando a dupla. ?Foi só o primeiro jogo, é muito cedo para afirmar que não vão dar certo juntos?, diz Caio Júnior. O técnico nega que a escalação dos ídolos seja uma manobra apenas para agradar à torcida. ?Vou fazer o que é melhor para a equipe. Se eu tiver que tirar um, vou tirar.? Caio Júnior sabe, no entanto, que a torcida do Palmeiras é exigente. No jogo da última quinta-feira, ele chegou a ser chamado de ?burro?, apesar de o time colecionar três vitórias em três partidas. Em tempo: o grito partiu do setor das numeradas, onde fica a famosa "turma do amendoim", que pegava no pé até de Luiz Felipe Scolari. ?Todo clube tem sua ´turma do amendoim´, faz parte da cultura do futebol?, diz Caio Júnior. ?Mas, sinceramente, eu nem escuto. Fico tão concentrado no jogo e nas coisas que o meu auxiliar (Júlio César Camargo) fala pelo rádio que acabo nem ouvindo nada?, garante. Como o Palmeiras ainda não está montado da forma que gostaria - há muitos reforços que nem estrearam -, Caio Júnior teme que a situação fique pior, caso a equipe tropece contra o Barueri. ?Por enquanto, a torcida tem dado um apoio fantástico. Esperamos que continue assim.? Ele não descartaria nem pedir uma ajuda à diretoria. ?No Internacional, o presidente (Fernando Carvalho) bancou o Abel Braga e a torcida percebeu que era besteira continuar protestando?, exemplificou. ?Mas, em todo caso, não adianta ficar pensando em situações futuras. Tenho que pensar só no próximo jogo.? Preocupado em como fazer Valdivia e Edmundo renderem juntos, Caio Júnior resolveu sacar o centroavante Osmar da equipe. No lugar dele, vai colocar o meia William ou o atacante Cristiano. ?Preciso de mais velocidade no ataque?, justifica o técnico. Se ele optar pelo primeiro, Edmundo vira atacante. Se Cristiano ganhar a primeira oportunidade como titular, Edmundo vira meia. ?São opções que eu tenho. Vou pensar nisso até a hora do jogo e optar pelo que achar melhor.? Barueri vai de técnico novo A novidade do Barueri diante do Palmeiras será a estréia do técnico Sérgio Sares. Ele foi contratado na sexta-feira para o lugar de Marcelo Vilar. O novo técnico chegou falando grosso, na tentativa de animar o caçula do Paulistão a somar seus primeiros pontos. ?Nosso grupo tem qualidade e pode ficar entre os oito melhores do Estadual. Quem sabe pode até brigar pelo título do interior", disse o treinador. Ficha técnica: Palmeiras x Barueri Palmeiras: Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Paulo Baier, Wendel, Marcelo Costa, Valdivia, Edmundo e Michael; Cristiano (William). Técnico: Caio Júnior. Barueri - Oliveira; Edylton, Anderson Marques, Fábio Luiz e Bosco; Nenê Miranda,André Bilinha, Ivan e Dias(Júlio César); Pedrão e Thiago Humberto. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Paulo Cesar de Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo.