Palmeiras mantém time e vai sem novidades para o clássico de sábado

O Palmeiras não terá novidades no time titular para o jogo com o Corinthians, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado comandou o último treino na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol e repetiu o time da atividade do dia anterior, quando voltou a contar com o atacante colombiano Borja e escolheu Michel Bastos para lateral-esquerdo.

A equipe encerrou a preparação com uma atividade dividida em duas partes. Na primeira delas, o técnico trabalhou bolas paradas defensivas, ao reunir os jogadores para praticar a marcação e como afastar o perigo em cruzamentos. Depois, os jogadores realizaram um trabalho tático em um campo sem adversários e praticaram tabelas, lançamentos e finalizações a gol.

A formação titular do Palmeiras deve ter: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja. A equipe vai com a força máximo mesmo com um jogo importante logo na sequência, pois na quinta-feira entra em campo em Barranquilla, na Colômbia, na estreia da Copa Libertadores contra o Atlético Junior.

Invicto no Campeonato Paulista, o Palmeiras defende a sequência de oito partidas sem perder no ano, com seis vitórias e dois empates. Porém, no último ano, em três encontros com o Corinthians foram três derrotas, duas delas na arena do rival, local da partida deste sábado, com início às 17h.