Palmeiras marca jogo-treino com a União Barbarense para esta quarta

O Palmeiras vai fazer nesta quarta-feira o primeiro teste do time. O clube anunciou um jogo-treino com a União Barbarense, da Série A2 do Campeonato Paulista, na Academia do Futebol, às 16h. A atividade vale como preparativo para a estreia na temporada 2017, marcada para sábado, no amistoso com a Chapecoense, na Arena Condá.

Na manhã desta terça, o técnico Eduardo Baptista deu indícios de qual será a formação titular. A escalação será definida com base na situação física de cada jogador, já que o elenco começou a pré-temporada semana passada. O time titular usado na atividade foi: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Thiago Santos; Róger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro.

Na tarde desta terça-feira, a equipe fez outro trabalho na Academia de Futebol. A comissão técnica dividiu o elenco em dois e organizou um circuito de 15 diferentes exercícios para parte deles e trabalho com ênfase em fortalecimento para o restante. Apenas o zagueiro Mina e o meia Guerra trabalharam separadamente, pois se apresentaram somente no domingo.

O Palmeiras tem como compromissos antes da estreia no Campeonato Paulista mais um jogo fora o encontro com a União Barbarense e a partida com a Chapecoense. No dia 29, o elenco faz amistoso contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, onde uma semana depois recebe o Botafogo, pelo Estadual, no primeiro jogo oficial do ano.