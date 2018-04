Palmeiras: Marcos e Muñoz reaparecem O goleiro que se apresentou nesta sexta-feira ao Palmeiras não tem muito cabelo, nasceu em Oriente-SP e vai completar 28 anos em julho. Era a cara de Marcos, titular da seleção brasileira. Talvez fosse seu clone. Quem conhece seu "jeito" há um bom tempo juraria não se tratar da mesma pessoa. O comportamento era outro, completamente diferente, mas o jogador, o mesmo. Marcos se deu mal com as ousadas declarações que deu no ano passado e resolveu mudar radicalmente. Por isso, contratou o trabalho de uma assessoria de Imprensa para ajudá-lo a filtrar as palavras. A diferença já foi notada em sua primeira entrevista. Na quinta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo criticou sua ausência no primeiro treino do ano e os dirigentes admitiram a possibilidade de puni-lo. Ao contrário de outras épocas, Marcos chegou tranqüilo, pediu desculpas ao treinador e fugiu de qualquer polêmica. "Se for multado, não tem problema, vou aceitar numa boa." Em 2001, o goleiro falou demais, chegou a criticar o desempenho de alguns companheiros e criou inimizade dentro do grupo. Marcos alegou que a antiga comissão técnica o tinha liberado até o dia 7 e, por isso, marcou alguns compromissos. Posteriormente, o diretor de futebol do clube, Sebastião Lapola, lhe pediu que voltasse no dia 3, como o restante do elenco. "Mas não podia faltar ao compromisso e me atrasei um dia." O goleiro foi perdoado por Luxemburgo, mas pode ter o salário descontado. O atacante colombiano Muñoz, que também havia faltado na reapresentação, apareceu na tarde desta sexta-feira. Disse que não chegou antes por não ter conseguido passagem de avião para retornar ao Brasil. Não convenceu a diretoria e também deve ser multado.