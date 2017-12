Palmeiras menos ?talentoso? em Curitiba Emerson Leão quer um Palmeiras menos talentoso e mais aplicado, neste domingo, às 18h10, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Sem revelar a escalação e conformado com as limitações do time, o técnico considera o jogo deste domingo à tarde, em Curitiba, decisivo para as ambições da equipe na disputa por uma vaga na Libertadores e também para alguns jogadores, que podem ou não continuar no clube, no ano que vem. ?Passada a ressaca pela derrota, quero sentir em campo a reação. Quem entrar terá de resolver. É preciso decidir.? Depois de acumular fracassos em casa ? empate com Figueirense e derrota para o Flamengo ? o casamento com a torcida está estremecido. Marcos ? um dos símbolos do clube ? foi chamado de vendido e reagiu. Marcinho Guerreiro disse que prefere jogar fora de casa. E Leão cutucou o elenco ao dizer que quer ver como vai reagir ao sair da fase do ?sorriso?. Com 58 pontos, os jogadores do Palmeiras consideram o Goiás como o principal rival para chegar à Libertadores. Há duas rodadas, o oponente era o Fluminense. ?Nós é que temos de ser o principal adversário deles?, discordou Leão. Na opinião de Marcinho Guerreiro, a disputa será dura e a vantagem, neste domingo, é do time goiano. ?Acho que o trabalho deles é mais fácil. Eles enfrentam o desespero do Atlético-MG. Nós pegamos o Atlético-PR, despreocupado e forte, na Arena.? Leão terá o retorno de Gioino, que cumpriu suspensão diante do Flamengo. Ele entra no lugar de Washington e faz dupla com Marcinho. O fim do ano se aproxima e as propostas continuam surgindo para Leão. Depois da seleção da Coréia do Sul, agora foi o time do Al-Ahly, do Egito, que está na final da Copa da África e poderá disputar o Mundial do Japão, em dezembro. A exemplo do que aconteceu com os coreanos, Leão, cujo contrato vai até o fim de 2006, não se mostrou interessado. Quem deve sair é o meia Pedrinho, que tem proposta do Flamengo.