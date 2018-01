Palmeiras: Morre ex-atacante Servílio O ex-jogador Servílio de Jesus Filho, de 65 anos, morreu nesta terça-feira, em São Paulo (SP), vítima de enfarte. Filho de outro grande atleta, conhecido por "Bailarino", que nas décadas de 30 e 40 foi meia do Corinthians, Servílio era paulista e se tornou famoso ao integrar a chamada "Primeira Academia" do Palmeiras. Servílio iniciou a carreira no juvenil da Portuguesa e, depois de passar pela Associação Desportiva Araraquara, voltou à Lusa, em 1958, pela qual jogou por mais cinco anos, tornando-se o quarto maior artilheiro da história do clube, com 131 gols em 228 jogos. No Campeonato Paulista de 1959, marcou 34 gols e só foi superado por Pelé, artilheiro da competição, com 45. Contratado pelo Palmeiras, em 1963, por seis anos mostrou-se um grande goleador. Ao lado de Tupãzinho, foi um dos maiores responsáveis pelo título do Campeonato Paulista daquele ano e também pelo de 66, além da conquista do Torneio Rio-São Paulo de 1965 e pela Taça Brasil de 1967. Jogou dez vezes na seleção brasileira e fez seis gols. Uma lesão o tirou da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Servílio atuou no Atlas, do México, e Valência, da Venezuela. Encerrou a carreira no Paulista de Jundiaí. Atualmente integrava a Cooperativa de ex-Atletas de Futebol.