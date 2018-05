Palmeiras mostra interesse em volante do Atlético-MG O Atlético Mineiro terá de cobrir a oferta do Palmeiras para renovar com o volante Márcio Araújo. Se isso não acontecer nos próximos dias, o jogador faz as malas e se muda para o Palestra Itália. Ele agrada ao técnico Muricy Ramalho. Seus direitos pertencem ao Tombense, clube mineiro de propriedade do empresário Eduardo Uran.