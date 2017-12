Palmeiras mostra nova camisa no dia 2 O JT apurou: está tudo pronto para a festa de apresentação da Pirelli como nova patrocinadora do Palmeiras. Na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, o presidente Mustafá Contursi reunirá os conselheiros e a imprensa no salão nobre do clube para dar uma demonstração de poder. Em plena recessão o clube conseguiu convencer os italianos a pagar US$ 2 milhões anuais para colocar a marca da multinacional de pneus na camisa verde. O contrato deverá ter a duração de dois anos. Leia mais no Jornal da Tarde