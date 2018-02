Palmeiras muda e volta ao 4-4-2 para pegar o Juventus O técnico Caio Júnior fará duas mudanças no Palmeiras para tentar a recuperação dentro do Campeonato Paulista, contra o Juventus, no próximo domingo. O técnico voltará a adotar o esquema 4-4-2, o mesmo utilizado diante do Corinthians, com Michael e Pierre entre os titulares. Michael, que é lateral-esquerdo, será improvisado no meio-campo e ocupará a vaga de Martinez, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Noroeste. Já Pierre, que estava suspenso, retorna no lugar de Dininho. Ele terá a função de proteger a dupla de zaga, formada por Edmílson e David. Outra preocupação de Caio Júnior é com os vários tropeços dentro do Palestra Itália. Por isso, o treino desta sexta-feira foi realizado no estádio. A intenção do treinador é de que os jogadores se adaptem ao gramado, que é alto e grosso (tipo São Carlos). No CCT da Barra Funda, a grama é baixa e mais rápida (tipo Bermudas). Valdivia contra o Brasil O meia chileno Valdivia foi convocado pelo técnico Nelson Acosta para o amistoso contra Brasil, em Gotemburgo, na Suécia, no dia 24 deste mês. Ele pode ficar de fora do Palmeiras no duelo contra o Ipatinga, pela segunda fase da Copa do Brasil, que acontecerá no dia 21. "Eu estaria mentido se dissesse que não estou ansioso em enfrentar o Brasil", contou o chileno. "É sempre muito bom pegar as melhores seleções do mundo. O bom é que vou entender tudo o que falam ao meu redor. Se me xingarem, vou responder na mesma língua", brincou.