Palmeiras: Mustafá detona a oposição A esmagadora vitória de Della Mônica sobre Seraphim Del Grande, 201 a 40, serviu apenas para provar a força que Mustafá Contursi tem nos bastidores do Palmeiras. Em nenhum momento a vitória do candidato da situação esteve ameaçada. Pelo contrário. O resultado das eleições apenas comprovou o que já era esperado, até mesmo pelos opositores. E antes de se despedir oficialmente do cargo, Mustafá ainda ironizou a oposição e fez questão de marcar o seu território com um discurso duro. "Nem precisaríamos estar aqui para esta eleição. Nem posso falar que exista oposição aqui no Palmeiras. O que existe é meia dúzia de gatos pingados que estão aqui apenas para incomodar", alfinetou o ex-presidente. Depois de doze anos no poder é difícil acreditar que Mustafá Contursi ficaria acompanhando de longe as decisões de Della Mônica. Nem ele próprio sabe responder essa questão. Prefere deixar a dúvida no ar: "Não seria ético eu interferir, mas possuo cargo vitalício, sempre dirigimos o Palmeiras em colegiado. Estarei vigilante e lutando por uma conduta firme e séria dos meus companheiros." Oficialmente longe do poder, Mustafá Contursi continuará trabalhando nos bastidores para ajudar na gestão de Della Mônica. Encerradas as eleições da diretoria, ele será peça fundamental para as eleições que definirão os trezentos conselheiros que integrarão o novo Conselho Deliberativo, a partir de março - e que terão direito a voto na próxima eleição da diretoria. Mas a chance de a oposição dar uma reviravolta e ficar com o maior número de cadeiras no Conselho é praticamente zero. O futuro do Palmeiras continuará nas mãos da situação - com ou sem Mustafá no comando. As eleições do novo Conselho Deliberativo serão divididas em duas partes. Dia 12 de fevereiro, 152 conselheiros serão escolhidos pelos sócios do clube para integrar o órgão pelos próximos quatro anos. Dia 27, os sócios voltam às urnas para definir mais 148 conselheiros, que ficam no cargo por dois anos. Além de eleger Della Mônica, a força de Mustafá ficou comprovada com a eleição dos quatro vice-presidentes e 22 membros do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) - 15 titulares e 7 suplentes. Todos são homens de confiança da situação. O presidente Affonso Della Mônica terá o respaldo dos vices José Cyrillo Júnior, Luiz Carlos Pagnotta, Luiz Augusto de Mello Beluzzo - irmão do opositor Luiz Gonzaga Beluzzo - e José Angelo Vergamini.