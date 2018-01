Palmeiras na expectativa de reforços O Palmeiras vive ambiente de expectativa de contratação de reforços para a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro. Segundo o diretor de futebol, Américo Faria, o clube já está providenciando um substituto para o lateral Felipe e o nome deverá ser anunciado em breve. No clube, o atacante Robert, do Botafogo-SP é o nome mais comentado. A equipe também deverá buscar um substituto para o meia Alex, que deverá jogar no Parma, da Itália, neste segundo semestre.